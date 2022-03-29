Новый многофункциональный центр построят на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Московская область, Домодедово, Каширское шоссе, 63 Карта всех событий

Многофункциональный центр площадью более двадцати тысяч квадратных метров планируется построить на Каширском шоссе. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Так, Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) 24 марта приняла решение выставить земельный участок под строительство комплекса на торги.

— На торги будет выставлен земельный участок площадью 0,96 гектара. Суммарная поэтажная площадь многофункционального центра, который там можно построить, составляет более 21 тысячи 180 квадратных метров, — пояснила председатель ведомства Анастасия Пятова.

В многофункциональном центре расположатся магазины, культурные и спортивные объекты, а также паркинг, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

25 марта в Москомстройинвесте сообщили, что в Зеленограде проходит реконструкция здания развлекательного комплекса «Аквапарк». Его планируют перепрофилировать в центр социального обслуживания. Уточняется, что здание будет расположено в районе Матушкино на участке площадью 2,2 гектара между городским прудом и 4-м микрорайоном.