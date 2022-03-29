Новый многофункциональный центр построят на юге Москвы
Многофункциональный центр площадью более двадцати тысяч квадратных метров планируется построить на Каширском шоссе. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
Так, Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) 24 марта приняла решение выставить земельный участок под строительство комплекса на торги.
— На торги будет выставлен земельный участок площадью 0,96 гектара. Суммарная поэтажная площадь многофункционального центра, который там можно построить, составляет более 21 тысячи 180 квадратных метров, — пояснила председатель ведомства Анастасия Пятова.
В многофункциональном центре расположатся магазины, культурные и спортивные объекты, а также паркинг, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
25 марта в Москомстройинвесте сообщили, что в Зеленограде проходит реконструкция здания развлекательного комплекса «Аквапарк». Его планируют перепрофилировать в центр социального обслуживания. Уточняется, что здание будет расположено в районе Матушкино на участке площадью 2,2 гектара между городским прудом и 4-м микрорайоном.