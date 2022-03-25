Центр соцобслуживания заменит в Зеленограде развлекательный комплекс «Аквапарк»

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Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Матушкино Карта всех событий

В Зеленограде проходит реконструкция здания развлекательного комплекса «Аквапарк». Его планируют перепрофилировать в центр социального обслуживания. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Уточняется, что здание будет расположено в районе Матушкино на участке площадью 2,2 гектара между городским прудом и 4–м микрорайоном, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Здесь выполнят капитальный ремонт для перепрофилирования комплекса в Центр социального обслуживания «Зеленоградский». На обновленных площадях также планируется разместить филиал ГБУ «Зелёный город» и Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее стало известно о появлении двух новых жилых кварталов в столичном районе Хорошево-Мневники. Председатель ведомства добавила, что Москомстройинвест уже выдал разрешения на строительство.

Также Анастасия Пятова сообщила о строительстве детского сада на 250 мест в столичном районе Очаково-Матвеевское. По ее словам, застройщик уже получил разрешение на строительство.