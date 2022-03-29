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Песков прокомментировал участие Абрамовича в переговорах России и Украины

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков прокомментировал участие Абрамовича в переговорах России и Украины
Фото: Администрация президента РФ

Участие российского бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах Москвы и Киева одобрили обе стороны. Об этом во вторник, 29 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, предприниматель не является официальным членом делегации, однако обеспечивает «определенные контакты» между Россией и Украиной. Он напомнил, что главой делегации является помощник президента РФ Владимир Мединский.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.

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