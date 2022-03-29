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Детско-взрослую поликлинику построят на юге Москвы

Александр Афонин

Город
Детско-взрослую поликлинику построят на юге Москвы
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23 Карта всех событий

До конца 2022 года планируется завершение строительства детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на территории ЗИЛ. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни построят по адресу улица Автозаводская, владение 23, в кварталах бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), — сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, а также разработка грунта и шнековое бурение. Общая площадь здания составит более одиннадцати тысяч квадратных метров.

Учреждение строится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт плюс». На первом этаже здания расположатся колясочная, вестибюль, кабинеты врачей, а также административно-хозяйственные помещения.

Со второго по четвертый этаж разместят лечебно-профилактическое и диагностическое подразделения, отмечает агентство городских новостей «Москва».

21 марта Загрутдинов сообщил, что детская поликлиника в Кунцеве готова на 60 процентов. Застройщиком данного объекта выступает АНО «РСИ». Строительство медицинского учреждения проходит строго в рамках стандартов оснащения поликлиник «Московский стандарт плюс».

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