Минцифры и ФАС проконтролируют рост цен на сотовую связь в России

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Контролировать рост цен на сотовую связь в России будут Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Согласно заявлению ведомства, увеличение стоимости тарифов мобильной связи не превысит уровень инфляции в стране. В Минцифры напомнили, что стоимость услуг связи в России является одной из самых низких в мире. Также в ведомстве отметили, что РФ входит в топ-3 стран по доступности для населения мобильного интернета и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей, пишет агентство городских новостей «Москва».

28 марта стало известно, что Минцифры направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами. В частности, операторам предлагается ограничить безлимитные тарифные планы. Кроме того, компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе «предусмотрев разумное сокращение таких объемов».