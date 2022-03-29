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Emirates Airlines не будут приостанавливать полеты в Россию до распоряжения ОАЭ

Александр Афонин

Общество
Emirates Airlines не будут приостанавливать полеты в Россию до распоряжения ОАЭ
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Авиакомпания Emirates Airlines заявила, что продолжит полеты в Россию до тех пор, пока от властей ОАЭ не поступит распоряжение об обратном. Об этом заявил президент авиакомпании Тим Кларк во время проходящего в Дубае Всемирного правительственного саммита во вторник, 29 марта.

— Мы будем работать в прежнем режиме, так как руководство ОАЭ не заявляло о намерении прекратить или приостановить авиасообщение с Россией, — цитирует ТАСС главу компании со ссылкой на агентство Reuters.

Кларк добавил, что компания совместно с пассажирскими перевозками занимается доставкой гуманитарных грузов, а услугами компании пользуются дипломаты, которые въезжают и выезжают из России. На данный момент Emirates Airlines не занимает определенной политической позиции. Как отметил президент компании, ее основная задача — «помогать и содействовать».

22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Производители каких-либо объяснений не дали.

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