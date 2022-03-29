Защищая возлюбленную, мужчина в пьяной ссоре ударил знакомого ножом

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В Якутске установлен мужчина, ударивший ножом приятеля, который повздорил с его дамой сердца. Об этом во вторник, 29 марта, заявили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, компания молодых людей распивали алкоголь в квартире подозреваемого. В какой-то момент у потерпевшего произошел конфликт с возлюбленной злоумышленника. Заступившись за девушку, он схватился за нож и ударил обидчика им в живот.

Потерпевший выбежал на лестничную клетку, чтобы позвать на помощь, но вскоре потерял сознание. Его обнаружили соседи и обратились в полицию.

К квартире нападавшего правоохранителей привела служебная собака. Там полицейские обнаружили и самого 21-летнего налетчика, и орудие преступления — нож со следами крови.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 28 марта, стало известно о том, что в Москве задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в 2013 году.