Правительство продлит срок реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Инвесторам дадут еще один год для исполнения обязательств по созданию или модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных в период с 1 марта по 1 сентября 2023 года. Данное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснила зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, эта мера даст возможность сохранить рабочие места и сырьевую базу.

— Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса, — отметила она.

Отсрочку выполнения обязательств инвестора в качестве меры поддержки получат предприятия лесопромышленного комплекса, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. По ранее установленным правилам, если инвестор нарушил график реализации проекта, то его могут исключить из перечня приоритетных. Также должен быть расторгнут договор аренды лесного участка, передает «360».

До этого Виктория Абрамченко заявила, что Россия наращивает сотрудничество по импорту продукции.