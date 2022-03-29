Сотрудники ГИБДД вернули домой сбежавшего в Кунцево подростка

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Кунцевская улица Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД Москвы разыскали пропавшего 12-летнего мальчика на западе столицы. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, в дежурную часть по району Кунцево обратилась мать 12-летнего мальчика с заявлением о его пропаже. Женщина рассказала, что ее сын сбежал из дома после того, как они поссорились. Информация немедленно была передана всем патрульным нарядам полиции.

Видео: МВД Медиа

— Мальчик, схожий по приметам с разыскиваемым, был замечен сотрудниками экипажа дорожно-патрульной службы старшим лейтенантом полиции Рашидом Белоусовым и лейтенантом полиции Иваном Бавриным недалеко от места проживания на Кунцевской улице, — отметили в ведомстве.

Подросток увидел, что патрульный автомобиль следует за ним, и попытался спрятаться в подъезде дома. Инспекторы поспешили за ним и нашли мальчика на лестничной клетке. Затем школьника доставили в отдел, где его ждала мама. Она поблагодарила сотрудников полиции за работу.

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