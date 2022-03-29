Депутат МГД Козлов отметил значимость принятых мер поддержки строительных подрядчиков города

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Принятое мэром Москвы Сергеем Собяниным решение о компенсации расходов подрядчиков по городскому заказу в строительной сфере на банковские гарантии практически полностью нивелирует неблагоприятное влияние санкций на строительство объектов социальной инфраструктуры и программу реновации. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

— Правительство Москвы приняло решение о компенсации затрат подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительство объектов по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации. Это шаг, который поможет стабилизировать финансовое положение строительных организаций... Меры поддержки для подрядчиков по госзаказу имеют высокую социальную значимость, — сказал депутат.

По словам Козлова, компенсация будет добавлена к цене госконтракта, а объем затрат на получение гарантии будет равен 0,9 процента стоимости строительно-монтажных работ. Парламентарий также отметил, что принятая мера направлена на поддержку строительной отрасли и особенно важна для Троицкого и Новомосковского административных округов, так как развитие социальной инфраструктуры в жилых районах крайне важно, передает агентство городских новостей «Москва».

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству. Благодаря программе льготного кредитования инвесторы смогут закончить ранее начатые проекты, что позволит сохранить деловую активность и рабочие места в строительной отрасли в условиях санкций.