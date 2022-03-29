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Эксперт предложил изменить подход к высшему образованию в IT-сфере

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт предложил изменить подход к высшему образованию в IT-сфере
Фото: pixabay.com/Lukas

Бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.

Он пояснил, что программист — это не знания, это навык, поэтому специализированные вузы для представителей профессии необязательны.

— Но если речь о вузах, там нужно, чтобы там приемный экзамен был именно по информатике, а не по физике, как бывает. И учебную программу должны разработать сами интернет-компании. И организовать в вузах соответствующее образование, чтобы потом компании получали то, что им надо, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Клименко напомнил, что большое число программистов покинули Россию в этом году. По его словам, государству надо прямо сейчас растить новых специалистов в этой сфере, чтобы не наблюдался кадровый голод.

Ранее Герман Клименко сообщил, что если события на Украине пойдут по неблагоприятному сценарию, Россия может на долгий срок остаться без западных соцсетей.

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