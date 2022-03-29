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Мишустин сообщил о новом пакете контрсанкций

Евгений Белоусов

Политика
Мишустин сообщил о новом пакете контрсанкций
Фото: Правительство РФ

Российское правительство подготовило новый пакет контрсанкций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 29 марта.

— Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это было ранее, — заявил он на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

Встреча премьера и депутатов прошла в преддверии отчета правительства в парламенте, передает РИА Новости.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомил ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

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