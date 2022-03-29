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Наташа Королева ответила на слухи о своем отъезде в Америку

Анастасия Колоскова

Общество
Наташа Королева ответила на слухи о своем отъезде в Америку
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная певица Наташа Королева впервые после долгого молчания вышла на связь с поклонниками и рассказала, где находится в настоящий момент.

— Кто сказал, что Наташа улетела в Америку? Натуся в России! А сегодня в Санкт-Петербурге работает, — сообщили в фан-аккаунте певицы в Telegram.

По данным издания 7дней.ru, певица прилетела в северную столицу вместе со своим сыном Архипом. Артистка похвасталась шикарным номером в отеле, где она остановилась.

При этом некоторые поклонники Королевой убеждены, что звезда все-таки побывала в США, где живет ее мама Людмила Порывай. К такому выводу они пришли после того, как наследник певицы выложил в соцсетях снимок, где он позирует на фоне пальм.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что не уезжал из России. Во время гастролей в Санкт-Петербурге актер рассказал представителям СМИ, что продолжит заниматься своей деятельностью. Он также пояснил, что для него стал неожиданностью отъезд из страны актрисы Ренаты Литвиновой, которая задействована в спектаклях МХТ.

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