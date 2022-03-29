Более полукилограмма наркотиков изъято в Сергиевом Посаде

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Полицейские Сергиево-Посадского городского округа изъяли у 37-летнего подозреваемого почти 600 граммов наркотиков. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник должен был продать наркотиками через «тайники-закладки» на территории городского округа. Осматривая один из таких тайников сотрудники полиции обнаружили 19 пакетов с порошком.

— Результаты химического исследования показали, что их содержимое является наркотическим средством - метадоном, общей массой более 590 граммов, — отметила Петрова.

В отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Днем ранее, 28 марта, подмосковные полицейские задержали наркокурьера, который планировал сделать 58 тайников с «синтетикой» на территории Рузского городского округа.