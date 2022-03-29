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Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья 1 апреля

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья 1 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский регион на этой неделе останется в так называемом «мешке холода». Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, средняя полоса России, исключая Черноземье, находится в области отрицательных аномалий температуры. Подобные погодные условия сохранятся в течение недели.

Он добавил, что погодные условия могут усугубиться в начале апреля в связи с выходом южно-балканского циклона, который должен начать свое движение в четверг.

— В пятницу уже его центр будет находиться чуть южнее Москвы, а зона осадков будет накрывать Тульскую и Московскую области. А затем пойдет на Рязань и на Владимирскую область, — пояснил синоптик в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что южные циклоны как правило насыщены влагой. Прогнозируется, что 1 апреля из-за этого циклона может выпасть порядка 10-15 миллиметров осадков, заключил Шувалов.

До этого Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» рассказала, когда в Москве закончится снегопад.

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