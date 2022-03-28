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Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве закончится снегопад

Рафаэль Залян

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве закончится снегопад
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный снегопад, который обрушился на столичный регион в понедельник, 28 марта, завершится в промежутке между 21 и 22 часами по московскому времени и сменится дождем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, понедельник станет самым снежным днем на текущей неделе.

— Утром понедельника у нас был сильный снег, сейчас уже падает мокрый снег, а вечером — в районе 21 часа — он перейдет в дождь. Завтра тоже ожидаются осадки, а в последующие дни уже не будет таких погодных условий. Очередной обильный снегопад мы ожидаем уже 1 апреля, — рассказала Позднякова.

Собеседница «ВМ» отметила, что после первого числа следующего месяца зимняя погода со снегом и метелью в столицу уже не вернется.

До этого сообщалось, что городские службы приступили к уборке снега на дорогах, тротуарах и во дворах. Столичных водителей призвали быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе служб. Так, в отдельных районах Москвы выпало до трех сантиметров снега. Наиболее интенсивные осадки зафиксировали на западе города. Москвичам напомнили, что во второй половине дня в столице прогнозируется усиление осадков. Кроме того, возможны сильные порывы ветра — до 18 метров в секунду.

Ранее об ухудшении погодных условий в Москве предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Москвичей попросили не парковать машины и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями, а при движении на автомобиле соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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