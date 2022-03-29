Началась ежегодная переподготовка водолазов-спасателей в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы стартовала на поисково-спасательной станции «Левобережная». Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

— С помощью тестов и задач квалификационная комиссия проверяет теоретические знания спасателей, — говорится в сообщении.

Также добавили, что практические навыки обрабатываются на акватории. В 20 метрах от берега размещается на дне манекен с поплавками. Задача водолаза состоит в том, что ему необходимо спуститься под воду и, следуя сигналам руководителя, выйти в заданный район и обнаружить манекен. Затем необходимо срезать поплавки и поднять на поверхность условного пострадавшего. На выполнение задачи дается 15 минут.

— Участники сборов, успешно выполнившие все задания, допускаются к работе на водных объектах, — отметили в сообщении.

10 марта москвичам рассказали, какие направления работы можно освоить в учебном центре «Профессионал». Жители столицы могут пройти курсы повышения квалификации или переподготовки.