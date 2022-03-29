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Диетолог рассказала о вреде семечек

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала о вреде семечек
Фото: depositphotos

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что чрезмерное употребление семечек может привести к набору лишнего веса и возникновению проблем со здоровьем.

По словам эксперта, семечки — это высококалорийный продукт. В 50 граммах очищенных семечек содержится порядка 400 килокалорий, что сравнимо с полноценным приемом пищи.

Чрезмерное употребление семечек может привести к нарушению энергетического обмена в организме, внутрисистемному воспалению.

Семечки не стоит употреблять людям с гастритом. Частички семечек могут раздражать эрозии, то есть приводить к обострению гастрита и язвенной болезни.

Кроме того, у некоторых семечки могут вызвать аллергическую реакцию, передает Москва 24.

До этого врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина рассказала «Вечерней Москве» о том, что нужно учитывать при выборе способа сбросить вес. Так, например, в японской диете присутствуют рис, фрукты, овощи. Ее необходимо соблюдать строго, без отклонений и замен. Иначе есть риск получить проблемы с обменом веществ.

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