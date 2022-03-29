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Перенесший операцию Билан рассказал, когда вернется к работе

Анастасия Колоскова

Общество
Перенесший операцию Билан рассказал, когда вернется к работе
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Российский певец Дима Билан, недавно перенесший операцию, рассказал о своем самочувствии и о том, когда планирует вернуться к работе.

По словам музыканта, в настоящее время он восстанавливается после хирургического вмешательства.

— Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления ! Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе ! В мае начинается большой тур по России ! Скоро поделюсь всей информацией! — написал исполнитель в своем Telegram-канале.

18 марта Дима Билан шокировал поклонников новостью, что ему проведи двухчасовую операцию. Причины хирургического вмешательства артист не называл.

За несколько дней до этого певец сообщил, что находится в одной из московских клиник. Он записал видеообращение к своим фанатам, где решил рассказать о своей болезни, которая преследует его с 12 лет. Музыкант заявил, что лишь сейчас у него нашлось время для того, чтобы решить эту проблему. При этом певец отказался вдаваться в подробности, не назвав конкретное заболевание.

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