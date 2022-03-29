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Начался прием заявок промышленных предприятий на компенсацию процентов по кредитам

Александр Афонин

Город
Начался прием заявок промышленных предприятий на компенсацию процентов по кредитам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности столицы на компенсацию процентов по кредитным договорам. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления важно обеспечить устойчивую работу экономики и поспособствовать ее дальнейшему развитию, сохранить рабочие места и сами предприятия, — приводит его слова пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Заммэра отметил, что компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам — лишь одно из решений для достижения поставленной цели. Он отметил, что уже могут воспользоваться преимуществом все предприятия обрабатывающей промышленности города вне зависимости от вида деятельности. Уточняется, что финансовую поддержку можно получить как по действующим кредитным договорам, так и по новым. Максимальный размер компенсации — 10 процентов годовых, то есть ставка по кредиту для столичных промышленников составит 15 процентов.

Общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно получить поддержку, не должен превышать 500 миллионов рублей, если речь идет о пополнении оборотных средств и выплате заработной платы. В случае если договор заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности, тогда объем помощи не должен превышать одного миллиарда рублей. Для получения компенсации необходима регистрация предприятия на территории Москвы и отсутствие процедур банкротства.

Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству.

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