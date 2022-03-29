Экс-сотрудница налоговой службы Мытищ предстанет перед судом из-за многомиллионных взяток

Фото: Пресс-служба Госдумы

Перед судом предстанут бывшая сотрудница налоговой службы с сообщником, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов налоговой инспекции по городу Мытищи и ее сообщника. По данным следствия, в период с октября 2020 по февраль 2021 года женщина вместе со своим родственником получала взятки от директора нескольких коммерческих компаний за покровительство по работе.

Общая сумма полученных денег составила один миллион шестьсот тысяч рублей.

Кроме того, женщина подозревается в покушении на получение еще одной взятки — то же коммерсант планировал заплатить ей 20 миллионов рублей за сокращение суммы, подлежащей уплате налога.

Что касается посредника обвиняемой, с января 2018 по март 2021 года он проводил незаконные банковские операции по переводу денег с расчетных счетов подконтрольных организаций.

— Делал он это с целью систематического оказания услуг юридическим и физическим лицам по выдаче наличных, сопряженные с извлечением обвиняемым и иными лицами дохода на общую сумму в размере 28 миллионов рублей, — подчеркнула представитель ведомства.

В рамках уголовного дела проведено более десяти обысков по месту работы и жительства обвиняемых, допрошены свидетели, получены выписки о передвижении денежных средств по банковским счетам фигурантов, проведен ряд экспертиз. Все результаты легли в основу обвинения.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

24 марта Хамовнический районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бизнесмена Фарида Ахвердиева за многомиллионное мошенничество с использованием служебного положения.