Московский предприниматель получил восемь лет колонии за хищение акций «Ленкома»

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Хамовнический районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бизнесмена Фарида Ахвердиева за многомиллионное мошенничество с использованием служебного положения. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В июле 2014 года Ахвердиев был генеральным директором закрытого акционерного общества и использовал свое служебное положение, чтобы подготовить поддельный договор купли-продажи о передаче в собственность 250 именных бездокументарных акций, принадлежащих бюджетному учреждению культуры (ГБУК «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»).

Затем он зарегистрировал переход прав собственности на акции и получил их в свое распоряжение. Стоимость акций составляла более 170 миллионов рублей.

Суд назначил Ахвердиеву наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

— Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на сумму более 170 миллионов рублей, — добавила Нефедова.

23 марта стало известно о том, что бухгалтер из Омска, похитившая у работодателя 12 миллионов рублей, предстанет перед судом.