Первый дом по программе реновации построили в Коптеве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столичном районе Коптево завершилось строительство дома по программе реновации. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время готовится документация для оформления разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Новостройка стала первой в районе Коптево, возведенной по программе реновации, — приводит его слова официальный сайт мэра Москвы.

Здание построили по индивидуальному проекту. Фасады выложены аквапанелями и керамогранитными плитами под кирпич. В односекционном доме 161 квартира с улучшенной отделкой.

Вход в здание, вестибюль и лифтовая площадка сделали на одном уровне с земной поверхностью. Это сделано для комфортного передвижения жителей с колясками и маломобильных групп граждан. В подъезде расположены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, комната консьержа, почтовые ящики и три пассажирских лифта, оснащенных визуальными и тактильными средствами информации.

В Москве с начала года более трех тысяч семей получили квартиры по программе реновации.