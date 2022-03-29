Более трех тысяч семей в Москве получили квартиры по реновации с начала года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала года свыше 7,5 тысячи москвичей из 3,1 тысячи семей выбрали квартиры для переезда в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 29 марта.

По его словам, москвичи получили новые квартиры общей площадью более 178 тысяч квадратных метров. Он уточнил, что в первом квартале 2021 года жители столицы получили 1,5 тысячи квартир совокупной площадью свыше 87 тысяч «квадратов».

По словам министра правительства города, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее количество договоров на получение новых квартир с 1 января заключили жители района Рязанский (1362 человека). В общей сложности по реновации заселяют 158 новых домов. В них переезжают жители 441 старого здания, подытожили на сайте мэра Москвы.

25 марта стало известно, что в столичном районе Перово ведутся строительные работы по десяти домам в рамках программы реновации. Новые дома появятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.