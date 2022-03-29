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Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова Карта всех событий

Бомж украл электронную сигарету у прохожего в Кузьминках. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 24-летний приезжий без определенного места жительства находился на остановке общественного транспорта на улице Маршала Чуйкова. Там он одернул куртку мирно стоящего неподалеку гражданина, после чего выхватил из его рук электронную сигарету стоимостью почти 3 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Вскоре после этого похититель был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 29 марта сообщалось о том, что злоумышленники похитили сейф из пекарни на северо-западе Москвы