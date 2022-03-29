Злоумышленники похитили сейф из кафе на северо-западе Москвы

Фото: МВД Медиа

Злоумышленники украли сейф из кафе на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, двое молодых людей подручными средствами повредили рольставни в заведении, один из них проник внутрь и похитил сейф, в котором находилось 115 тысяч рублей.

Позже оперативники задержали подозреваемых в возрасте 25 и 26 лет. Выяснилось, что один из злоумышленников ранее работал в данном кафе.

— Он предложил сообщнику обворовать бывшего работодателя. При этом на «дело» отправил подельника, а сам ждал его в машине, — отметили в ведомстве.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Накануне, 28 марта, неизвестные заплатили мужчине за лжесообщения о минировании кафе в Коломне.