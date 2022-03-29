Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Злоумышленники похитили сейф из кафе на северо-западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Злоумышленники похитили сейф из кафе на северо-западе Москвы
Фото: МВД Медиа

Злоумышленники украли сейф из кафе на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, двое молодых людей подручными средствами повредили рольставни в заведении, один из них проник внутрь и похитил сейф, в котором находилось 115 тысяч рублей.

Позже оперативники задержали подозреваемых в возрасте 25 и 26 лет. Выяснилось, что один из злоумышленников ранее работал в данном кафе.

— Он предложил сообщнику обворовать бывшего работодателя. При этом на «дело» отправил подельника, а сам ждал его в машине, — отметили в ведомстве.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Накануне, 28 марта, неизвестные заплатили мужчине за лжесообщения о минировании кафе в Коломне.

Читайте также:
Кафе сейф Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте