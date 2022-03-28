Неизвестные заплатили мужчине за лжесообщения о минировании кафе в Коломне

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Мужчине заплатили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Кроме того, «заказчики» шантажировали его неким компроматом. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Утром 28 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который подал ложное заявление о теракте в одном из кафе Коломны.

По данным пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области, мужчина сделал это специально, чтобы заснять реакцию экстренных служб на его сообщение. Так, после прибытия сотрудников правоохранительных органов на указанный адрес злоумышленник снимал на телефон их действия.

Как рассказал собеседник «ВМ», мужчине заплатили за эти деяния. Выбора отказаться у него тоже не было, поскольку его шантажировали неким компроматом.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», он заключен под стражу.

— Правоохранительными органами проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц, — уточнили в пресс-службе ФСБ.

В ведомстве напомнили, что наказание за совершение данного преступления — штраф в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев). Кроме того, наказание может быть и в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

11 марта ФСБ, МВД и СК, а также КГБ Белоруссии задержали восемь человек за письма с ложными угрозами минирования. Задержания, как уточняется, произошли на территории России и Белоруссии.