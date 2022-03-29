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Москвич пытался похитить сыр из магазина в центре столицы

Елена Самойлова

Происшествия
Москвич пытался похитить сыр из магазина в центре столицы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, 1-я Дубровская улица Карта всех событий

Мужчина пытался похитить сыр из магазина на улице 1-я Дубровская. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник магазина. Он заявил, что в ходе отслеживания торгового зала по камерам видеонаблюдения был выявлен неизвестный мужчина, который складывал сыр с прилавка к себе в сумку. Затем он попытался покинуть помещение, не оплатив продукты.

Похитителя остановил участковый. Сумма ущерба оставила 5789 рублей. Подозреваемым оказался 43-летний москвич.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также 29 марта сообщалось о том, что воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей.

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