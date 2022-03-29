Названы три основные ошибки садоводов

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Агроном Наталья Колядина назвала три основные ошибки тех, кто занимается возделыванием собственного сада и огорода.

Как отметила Наталья Колядина, многие садоводы торопятся сделать все необходимые процедуры. Часто люди сеют рассаду раньше срока или перекапывают еще не готовую землю. Эксперт отметила, что не стоит торопиться, необходимо ориентироваться на календарные сроки и погоду.

Колядина добавила, что белить деревья весной не имеет никакого смысла. Если уж и делать это, то в ноябре или феврале.

Кроме того, многие садоводы пренебрегают обработкой деревьев, не хотят лишний раз применять химикаты. Но стоит проводить предупреждающую обработку сада в начале весны, передает «Царьград».

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