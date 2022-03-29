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Столичная прокуратура проверит работу строительной организации

Араз Салехов

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Столичная прокуратура проверит работу строительной организации
Фото: Пресс-служба Пресненской прокуратуры

Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований трудового законодательства в строительной организации, расположенной в центре Москвы. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленным данным, компания не выплатила заработную плату за февраль, март 2022 года более 20 работникам организации. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

В связи с чем заместитель пресненского межрайонного прокурора Илья Захаров объявил о проведении незамедлительной встречи с работниками предприятия, в ходе которой заявители написали коллективное обращение о невыплате заработной платы. Также сотрудникам разъяснили порядок защиты трудовых прав, говорится в релизе.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» — прим. «ВМ»).

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