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Мужчина, применивший насилие в отношении полицейского во Внукове, предстанет перед судом

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина, применивший насилие в отношении полицейского во Внукове, предстанет перед судом
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, Солнцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти — прим. «ВМ»).

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — добавила Нефедова.

На данный момент обвиняемый содержится под стражей.

30 сентября 2021 года конвоируемый для депортации иностранец убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково. В ходе побега его сообщник сбил полицейского, который попытался догнать беглеца.

6 октября 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который сбил конвоира, помогая сбежать из-под стражи депортируемому мигранту в аэропорту Внуково.

25 марта 2022 года стало известно, что расследование данного уголовного дела завершено.

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