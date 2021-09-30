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Депортируемый мигрант убежал из-под стражи и сбил конвоира на машине в аэропорту Внуково

Илья Ашуров

Происшествия
Депортируемый мигрант убежал из-под стражи и сбил конвоира на машине в аэропорту Внуково
Фото: МВД
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Конвоируемый для депортации иностранец убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково. В ходе побега его сообщник сбил полицейского. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково в четверг, 30 сентября. По предварительным данным, когда задержанных заводили в аэропорт, один из них оттолкнул сотрудника полиции и запрыгнул в машину такси, где, скорее всего, его поджидал сообщник.

— Внезапно один из них, ранее судимый мужчина предпринял попытку побега. Он запрыгнул на пассажирское сиденье находившегося поблизости автомобиля.​ Водитель, резко увеличив скорость, покинул территорию аэропорта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудник ведомства попытался догнать беглеца и попал под колеса автомобиля.

Момент побега попал на видео. На кадрах видно, как сообщник беглеца сбивает сотрудника полиции и несколько метров тащит по земле.

— В настоящее время объявлен план «Перехват». Реализуется комплекс неотложных оперативных мероприятий по розыску и задержанию злоумышленников. Полицейскому оказана медицинская помощь, — заключили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), — заключила Иванова.

В начале сентября на отдел полиции в Воронежской области совершил нападение вооруженный мужчина. Позже в здании правоохранительных органов произошел взрыв.

В результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.

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