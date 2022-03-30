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Нацпроект «Производительность труда» стартовал на одном из крупнейших предприятий Москвы

Араз Салехов

Город
Нацпроект «Производительность труда» стартовал на одном из крупнейших предприятий Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве на крупнейшем российском предприятии по производству бесконтактных дезинфицирующих аппаратов пройдет бесплатная адресная поддержка по оптимизации производственных процессов в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом во вторник, 29 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Кирилл Пуртов.

— На производстве аппаратов для дезинфекции рук уже прошел подготовительный этап, в рамках которого эксперты ФЦК и РЦК провели оценку потенциала предприятия, определили пилотный поток для дальнейшей работы, сформировали рабочую группу из сотрудников организации, а руководство завершило обучение на базе эталонного участника нацпроекта, — рассказал он.

Пуртов отметил, что после проведения углубленной диагностики всей работы по производству аппаратов дезинфекции можно будет приступать к оптимизации процессов. Каждая московская компания имеет возможность увидеть колоссальный потенциал для своего развития благодаря участию в проекте, говорится в релизе.

Помимо этого, в рамках нацпроекта «Культура» в Подмосковье откроется три модельных библиотеки в 2022 году. В настоящее время в регионе открыты десять подобных учреждений.

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