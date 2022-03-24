Три модельные библиотеки появятся в Подмосковье в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Открытие трех модельных библиотек запланировано в Московской области на текущий год, рассказали в региональном парламенте.

Проект по созданию модельных библиотек реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Культура». В настоящее время в регионе открыты десять подобных учреждений. На их оборудование из федерального бюджета поступило более шестидесяти миллионов рублей. На создание еще трех в этом году из федерального бюджета выделили двадцать миллионов рублей.

Модельные библиотеки представляют собой образовательные центры, оснащенные современным оборудованием. Здесь можно читать книги, смотреть кино, слушать музыку, погружаться в виртуальный мир. В подобных учреждениях открыты клубы робототехники, 3D-моделирования и графики, программирования, иностранных языков. Также есть возможность посещать шахматные студии.

В этом году модельными станут Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека, Детская городская библиотека МБУК «Ивантеевская ЦБС», Шеметовская сельская библиотека МБУК «Центральная библиотека им. В. В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа», передает портал «Подмосковье сегодня».

В библиотеках столицы состоится Московская неделя детской книги (МНДК). Об этом в среду, 23 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.