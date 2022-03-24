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Наталья Сергунина: В столичных библиотеках пройдет неделя детской книги

Араз Салехов

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Наталья Сергунина: В столичных библиотеках пройдет неделя детской книги
Фото: ГБУК г. Москвы Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара

В библиотеках столицы состоится Московская неделя детской книги (МНДК). Об этом в среду, 23 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2022 году 137 городских читален занялись подготовкой специальной программы. Посетители смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений. С расписанием можно ознакомиться на сайте Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Мероприятие можно посетить абсолютно бесплатно.

— С 26 марта по 3 апреля в 137 библиотеках столицы ребят ждут встречи с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, а также викторины, конкурсы и показы мультфильмов. Всего запланировано порядка 300 событий, — рассказала она.

Наталья Сергунина: В столичных библиотеках пройдет неделя детской книги Фото: ГБУК г. Москвы Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара

Также заммэра сообщила, что с 26 по 27 марта в Москве состоится десятая по счету ежегодная общегородская акция «Ночь театров». По ее словам, в общей сложности запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.

Кроме того, Сергунина рассказала, что в столице начался новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!». Организатором данного мероприятия выступает городской комитет по туризму.

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