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В Москве временно приостановили прокат электросамокатов из-за погоды

Александр Афонин

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В Москве временно приостановили прокат электросамокатов из-за погоды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице из-за погодных условий временно приостановлен прокат электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД во вторник, 29 марта.

— Сейчас в связи с погодными условиями прокат электросамокатов приостановлен и взять такое устройство в аренду не получится. В столице заблокировали доступ к ним ради безопасности участников дорожного движения, — цитирует сообщение агентству городских новостей «Москва».

После нормализации погодных условий жители столицы снова смогут взять транспортное средство напрокат.

Госавтоинспекция сообщила, что с начала года в столице зарегистрировано уже три ДТП, в которых пострадали лица, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности. В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать нормы безопасности с приходом устойчивой теплой погоды.

21 марта глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о правилах передвижения на электросамокате.

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