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Депутат Мосгордумы Гусева: Новый стандарт ремонта молочных кухонь сделает их еще удобнее

Александр Афонин

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Депутат Мосгордумы Гусева: Новый стандарт ремонта молочных кухонь сделает их еще удобнее
Фото: duma.mos.ru

Капитальный ремонт молочных кухонь сделает их еще удобнее для московских семей благодаря новому стандарту. Об этом сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева во вторник, 29 марта.

— По аналогии с поликлиниками тут тоже можно говорить о едином московском стандарте. Он касается и дизайна (единого стиля и оформления), и функционального наполнения — появятся пандусы, места для хранения колясок, — отметила депутат.

Гусева отметила, что уже отремонтированы две кухни, а еще в 20 помещениях работы начнутся в этом году. Они станут современными и комфортными.

В столице работает 252 молочные кухни. Они обслуживают более 325 тысяч москвичей. Право на бесплатное питание имеют беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет, дети из многодетных семей в возрасте до семи лет, дети с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет и дети-инвалиды.

— Московская молочная кухня меняется. Это уже не морально устаревшая раздача кефира и творога в длинных очередях по утрам, а современный комплекс, где мама может получить продукты для ребенка, включая особые виды питания, такие как безлактозная смесь. В списках есть и каши, и различные пюре, фруктовые соки, — цитирует Гусеву агентство городских новостей «Москва».

Парламентарий добавила, что все процедуры максимально упрощены для того, чтобы снять нагрузку с матерей.

23 марта Людмила Гусева рассказала, что увеличение адресной социальной поддержки москвичей — своевременная и необходимая мера, которая поддержит горожан в кризисной ситуации.

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