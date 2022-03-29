Пешеходный переход через МЦК в районе проспекта Мира введен в эксплуатацию

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Пешеходный переход через Московское центральное кольцо в районе проспекта Мира ввели в эксплуатацию. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

— Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию надземного пешеходного перехода через МЦК в районе проспекта Мира. Это долгожданный для местных жителей объект дорожной инфраструктуры, — приводит его слова пресс-служба Комитета.

Войстратенко отметил, что переход свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами «Ростокино» Московского центрального кольца и станцией «Северянин» Московской железной дороги.

Длина пролета перехода составила 54 метра. Входы спроектированы с учетом принципа безбарьерной среды. Главной особенностью объекта стало витражное остекление в отделке.

В понедельник, 28 марта, Игорь Войстратенко сообщил, что на территории делового комплекса «Большевик» были завершены работы, связанные с реконструкцией офисного здания.