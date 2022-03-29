Более тысячи рабочих мест создано в Москве для строительства новых водных трамваев

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В столице создали более тысячи рабочих мест для строительства новых водных трамваев. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Благодаря заказу на производство электросудов для запуска речных маршрутов удалось сохранить все рабочие места, подрядчики также привлекут более тысячи новых сотрудников, — приводит его слова пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что в настоящий момент ведется набор капитанов. Для работы на технологичных и современных судах подрядчики ищут опытных специалистов.

Ликсутов отметил, что в рамках программ мэра Москвы Сергея Собянина по развитию транспорта оказывается поддержка российскому судостроительному бизнесу.

В Дептрансе уточнили, что электрические трамваи, которые в будущем встанут на маршруты, это полностью российская разработка, и они содержат инновационные решения.

25 марта Росморречфлот сообщил, что новый сезон летней пассажирской навигации по Москве-реке начнется 24 апреля.