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Неизвестный в Москве выкрал из автосалона ящик с двумя миллионами рублей

Араз Салехов

Происшествия
Неизвестный в Москве выкрал из автосалона ящик с двумя миллионами рублей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 91 Карта всех событий

Неизвестный выкрал из автосалона «Шевроле Лачетти» ящик с деньгами, в котором лежали свыше 2 миллионов рублей. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник коммерческой компании о краже из автомобиля. Он заявил, что неизвестный выкрал из салона машины ящик с деньгами. Ограбление произошло в Юго-Западном административном округе по адресу: Ленинский проспект, дом 91.

Сумма ущерба оставила 2 370 500 рублей. Уточняется, что полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», говорится в релизе.

Помимо этого, житель Москвы пытался похитить сыр из магазина на улице 1-я Дубровская. Похитителя остановил участковый. Сумма ущерба оставила 5789 рублей. Подозреваемым оказался 43-летний москвич.

Также сегодня злоумышленники украли сейф из пекарни на северо-западе Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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