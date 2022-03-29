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Детский сад на 300 воспитанников появится на северо-западе Москвы

Араз Салехов

Город
Детский сад на 300 воспитанников появится на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Детский сад будет открыт для воспитанников в этом году на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

— Визуально объем здания разделен на два блока, соединенных между собой входной зоной, выполненной из витражей. Этот архитектурный прием придает внутренним пространствам больше воздуха и объема. Увеличенная высота потолков и необычный градиент стен развивают воображение и переносят маленьких посетителей в горные каньоны или в космическое путешествие на Марс. А ассиметричный рисунок окон разных размеров, металлические вставки, яркие цвета фасадов завершают образ, — рассказал он.

Уточняется, что здание будет трехэтажным с яркими цветами фасадов – желтым и оранжевым. Детский сад будет рассчитан на 300 воспитанников. Помимо этого, там будут функциональные группы-трансформеры, а также будут созданы индивидуальные дизайны для малышей от 2,5 до 7 лет, говорится в релизе.

Также пресс-служба Москомархитектуры сообщила, что новостройка в Головинском районе будет выполнена в монохромной гамме с использованием отделки из кирпича. Новостройку с подземной парковкой построят по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55а.

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