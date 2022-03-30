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«Огромный сюрприз»: Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Юлия Курганова

Общество
«Огромный сюрприз»: Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Голливудский актер Алек Болдуин станет папой в восьмой раз. Об этом сообщила супруга артиста Хилария на своей странице в соцсети Instagram*.

Жена 63-летнего актера ожидает седьмого ребенка. В настоящее время супруги воспитывают шестерых детей: Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Также у Болдуина есть дочь Айрленд от первого брака.

— После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito, — написала жена звезды.

Актер Алек Болдуин подал иск в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Известно, что он это сделал после того, как семья погибшей на съемках фильма оператора Галины Хатчинс подала в суд на него.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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