Стартовало строительство эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Началось строительство эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Об этом в среду, 30 марта, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Строители уже выполнили бетонирование одной опоры и приступили к таким же работам на второй. Эстакада небольшая, но сложная в исполнении, — отметил руководитель ведомства.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются укрупнительной сборкой металлоконструкций пролетных строений двух эстакад развязки. Одна из них позволит съезжать с магистрали М4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД, а вторая — попасть на Липецкую улицу в сторону центра с внешней стороны МКАД.

Загрутдинов добавил, что на других сооружениях развязки ведется перекладка инженерных коммуникаций и продолжаются другие работы. Согласно проекту, будет реконструировано и построено почти десять километров дорог.

Появятся семь путепроводов и один тоннель, протяженность которого превысит один километр. Также специалисты построят два съезда с МКАД на трассу М4 «Дон» и съезд с нее на внутреннюю сторону МКАД. Для пешеходов обустроят четыре надземных перехода, пишет официальный сайт мэра Москвы.

26 марта заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что дорогу от Люблинской улицы до будущей станции «Южный порт» планируется достроить в 2023 году. Дублер Люблинской улицы станет новой вылетной магистралью на юго-востоке.

Он пройдет от ТТК до развязки МКАД и Бесединского шоссе. Шестиполосная дорога длиной девять километров пройдет через реорганизуемую промзону Люблино, районы Печатники и Южнопортовый, а также пересечет пути МЦД-2.