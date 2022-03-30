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Названы знаки зодиака, представительницы которых могут выйти замуж за миллионера

Полина Долганова

Общество
Названы знаки зодиака, представительницы которых могут выйти замуж за миллионера
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых способны выйти замуж за миллионера.

Женщин-Тельцов привлекают только успешные мужчины. При этом речь не только о материальном достатке, но и об амбициях.

Такие дамы долго выбирают себе партнера. Найдя свою любовь, женщины-Тельцы начинают проявлять заботу и мотивировать свою вторую половинку. Окруженные вниманием, мужчины теряют голову и остаются под влиянием такой дамы навсегда.

Женщины-Весы являются настоящими леди. Они знают себе цену, умеют подавать себя в обществе и общаться с мужчинами. Такие женщины нравятся успешным молодым людям, которые хотят видеть рядом с собой не скромницу, а уверенную в себе даму.

Женщины-Рыбы созданы для быта и спокойной семейной жизни. Они умеют окружать близких теплом, вкусно готовят и отлично воспитывают детей. Такие женщины нравятся успешным мужчинам, которые после сложной работы всегда хотят возвращаться в атмосферу домашнего уюта, передает Пятый канал.

До этого астролог Анастасия Широкова рассказала, чего ждать представителям всех знаков зодиака в апреле, который обещает стать самым противоречивым месяцем 2022 года.

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