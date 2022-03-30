Обеспечительные платежи за пять месяцев отменили для столичных арендаторов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Добросовестные арендаторы нежилой недвижимости при продлении договоров с городом освобождаются от обязательной платы за наем за последние пять месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее, — рассказал он.

По словам Ефимова, этой мерой поддержки сможет воспользоваться почти тысяча арендаторов, что снизит нагрузку на их бизнес.

С 2019 года предприниматели были обязаны при продлении договора аренды нежилых помещений вносить оплату за последние пять месяцев. Благодаря этому город был защищен от финансовых потерь, если арендатор вел себя недобросовестно, и договор прекращался с ним досрочно.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что право на освобождение от обеспечительных платежей предоставляется исключительно тем арендаторам, которые не имели задолженностей в течение года до подачи соответствующего запроса. Он добавил, что из тысячи предпринимателей, имеющих основания для поддержки, 514 до этого уже заключили соглашения на пролонгацию договора.

— Им достаточно подать обращение в департамент городского имущества для отмены обеспечительного платежа через электронную приемную на сайте mos.ru, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что в Москве на торги по аренде на льготных условиях выставили пять нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.