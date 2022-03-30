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Городские службы следят за состоянием дорог в непогоду в Москве

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Городские службы следят за состоянием дорог в непогоду в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Городские службы контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве в среду ожидается солнечная погода с температурой воздуха до двух градусов выше нуля. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью в городе похолодает до минус 6–4 градусов.

— Колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями могут способствовать образованию гололедицы, — говорится в сообщении.

До этого москвичей предупредили, что в среду, 30 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет снег. Ветер будет дуть с запада со скоростью пять–десять метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.

29 марта «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Москве и области до 12:00 31 марта.

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