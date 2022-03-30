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Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде 30 марта

Юлия Курганова

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Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде 30 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 30 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус трех–плюс двух градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление чуть подрастет, но еще сохранится на пониженном фоне, лишь содержание кислорода в воздухе сохранится близким к климатической норме.

Очень часто при таких внешних условиях недомогание и обострения отмечают люди с заболеваниями костно-мышечной системы, органов дыхания. В переходный период рекомендуется еще больше обратить внимание на профилактические и оздоровительные мероприятия, чтобы повысить адаптационные и защитные силы организма.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Москве и области до 12:00 31 марта.

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