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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до полудня четверга

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до полудня четверга
Фото: Анна Быкова

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Москве и области до 12:00 31 марта. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил Гидрометцентр России.

— Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения до 12:00 31 марта, — говорится в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 13:00 30 марта из-за гололедицы.

В столице из-за погодных условий временно приостановлен прокат электросамокатов. После нормализации погодных условий жители столицы снова смогут взять транспортное средство напрокат.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что московский регион на этой неделе останется в так называемом «мешке холода». По его словам, средняя полоса России, исключая Черноземье, находится в области отрицательных аномалий температуры. Подобные погодные условия сохранятся в течение недели.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопад прошел в Москве из-за столкновения разнородных воздушных масс. Он добавил, что в понедельник через столичный регион проходил атмосферный фронт, при котором наблюдался большой температурный контраст.

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