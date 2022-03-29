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Синоптик Тишковец назвал причину снежной грозы в Москве

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Синоптик Тишковец назвал причину снежной грозы в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Снегопад, сопровождавшийся грозой, произошел накануне в столице из-за столкновения разнородных воздушных масс. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник через столичный регион проходил атмосферный фронт, при котором наблюдался большой температурный контраст. Синоптик пояснил, что на его фоне сильные конвективные восходящие потоки воздуха сформировали несвойственные марту кучево-дождевые облака, высота которых достигала шести–семи километров.

Эти условия сопровождались обильными осадками и местами грозой. Синоптик отметил, что для первого весеннего месяца грозы нехарактерны — обычно они наблюдаются не раньше 15 апреля, уточнил он. По статистике, такое случается в марте не чаще одного раза в три–пять лет, цитирует Тишковца агентство городских новостей «Москва».

29 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, а его количество в настоящее время даже ниже нормы, уточнил он. Столичные службы в связи с этим начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды.

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