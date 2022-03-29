«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 13:00 30 марта из-за гололедицы. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Гидрометцентре.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В столичном регионе во вторник, 29 марта, ожидается облачная погода, также возможен мокрый снег. В Москве днем температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла. При этом ночью прогнозируется понижение до минус шести градусов.

Также в этот день ожидается северо-западный ветер со скоростью пять–десять метров в секунду. Ночью порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 730–736 миллиметров ртутного столба.

29 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, а его количество в настоящее время даже ниже нормы, уточнил он. Столичные службы в связи с этим начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды.