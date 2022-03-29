Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 13:00 30 марта из-за гололедицы. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Гидрометцентре.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В столичном регионе во вторник, 29 марта, ожидается облачная погода, также возможен мокрый снег. В Москве днем температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла. При этом ночью прогнозируется понижение до минус шести градусов.

Также в этот день ожидается северо-западный ветер со скоростью пять–десять метров в секунду. Ночью порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 730–736 миллиметров ртутного столба.

29 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, а его количество в настоящее время даже ниже нормы, уточнил он. Столичные службы в связи с этим начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды.

Читайте также:
Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте